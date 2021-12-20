В Петербурге открывается фортепианный фестиваль «Мариинский»

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В понедельник, 20 декабря, в Санкт-Петербурге открывается Международный фортепианный фестиваль «Мариинский». Он пройдёт при участии Валерия Гергиева, который будет дирижировать концертным исполнением оперы «Иоланта» Петра Чайковского.
В Петербурге открывается фортепианный фестиваль «Мариинский»
  • © Mariinsky Theatre
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Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.

Уточняется, что в рамках мероприятия запланировано более 20 концертов. Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Родиона Щедрина.

Заключительный вечер состоится 31 декабря. Его участниками станут победители недавнего варшавского конкурса им. Шопена — Брюс Лю (Канада), Александр Гаджиев (Италия/Словения) и вышедшая в финал 17-летняя москвичка Ева Геворгян.

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.

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