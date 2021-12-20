В Свердловской области ожидаются морозы до -33 °С

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Специалисты Уральского гидрометцентра прогнозируют понижение температуры в Свердловской области до -33 °С с 21 декабря.
В Свердловской области ожидаются морозы до -33 °С
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Об этом пишет URA.RU.

«Вслед за снегопадами похолодает, температура воздуха 21—23 декабря понизится: ночью -19... -24 °С. На севере Свердловской области -28... -33 °С, днём -16... -21 °С, ночью до -27 °С», — говорится в сообщении.

На территории области также продолжатся снегопады, местами метели, и после 23 декабря станет холоднее на 7—10 °С.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, когда в столичном регионе ожидается последний в 2021 году сильный снегопад.

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