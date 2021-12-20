Оперная певица Касьян рассказала о выходе нового альбома

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Российская оперная певица Светлана Касьян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о выходе своего первого студийного альбома Fratelli Tutti.
Оперная певица Касьян рассказала о выходе нового альбома
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Пластинка посвящена 85-летию Папы Римского Франциска, который ранее благословил голос артистки.

«Благословение Папы Римского в Ватикане моему голосу было — служить во имя добра. И миру во всём мире. То есть объединять, делать благие дела своим дарованием, голосом. В альбоме также прозвучала небольшая моя история жизни: 14 треков на 14 иностранных языках», — сказала Касьян.

Название альбома переводится с итальянского как «Все братья». По словам певицы, в него включены аргентинское танго, «Не пой, красавица, при мне» Рахманинова, грузинские, казахские и другие произведения.

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.

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