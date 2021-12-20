Специалист в области игровой индустрии Уточкин рассказал о росте рынка мобильных игр

Директор образовательных программ по игровой индустрии Центра развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, сооснователь и генеральный продюсер игровой компании Geeky House Вячеслав Уточкин оценил рост рынка мобильных игр в России в 2021 году.

Как пишут «Известия», в компании App Anie подсчитали, что пользователи смартфонов потратили более $90 млрд на мобильные игры в текущем году.

При этом россияне, как следует из публикации, лишь за первый квартал 2021 года потратили на мобильные развлечения $235 млн — почти 17,3 млрд рублей. По прогнозам российских разработчиков, объём отечественного рынка в перспективе может достигнуть почти 74 млрд рублей.

«Это нормальный и закономерный рост. Аналитика говорит нам о том, что рынок стабильно растёт последние годы вместе с мировым. В целом мобильный рынок сейчас является драйвером всей игровой индустрии, но с развитием технологий и появлением новых платформ всё может измениться», — сказал Уточкин.

По его мнению, мир идёт к тому, что мобильные игры будут и дальше активно расти вместе с числом пользователей смартфонов. Это будет происходить даже в самых отдалённых уголках мира — с развитием качества игр, с проникновением сетей 5G и с возможностями облачного гейминга.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 61,3% россиян полагают, что необходимо по аналогии с Китаем ограничить детей во времени на видеоигры. Таковы данные опроса образовательной платформы GeekBrains.