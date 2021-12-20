Единый читательский билет в Москве теперь можно оформить онлайн

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Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в Москве появилась возможность оформить единый читательский билет онлайн. Внедрение сервиса завершает основной этап цифровизации библиотечной системы.
Единый читательский билет в Москве теперь можно оформить онлайн
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Сначала читальни подключили к общей информационной системе. Это позволило внедрить новый тип читательского билета — единого для всех библиотек, действующего в каждой из них. Затем мы запустили онлайн-сервис «Библиотеки Москвы» для поиска и бронирования нужных изданий. Он объединил для москвичей книжные фонды всех читален», — объяснила Сергунина.

Впоследствии появилась электронная версия читательского билета. В настоящее время его можно оформить онлайн, отметила Сергунина. Для этого необходима учётная запись на портале mos.ru.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.

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