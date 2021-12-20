В Челябинске в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют до -31 °С

Согласно прогнозу метеорологов, в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.

Об этом сообщает URA.RU.

Как отмечается, температура начнёт опускаться 31 декабря. В пятницу днём будет солнечно, но морозно — около -22 °С. В ночь с 31 декабря на 1 января столбик термометра покажет -31 °С.

Морозы продлятся до Рождества.

«Все январские каникулы в городе будет морозно и солнечно. Однако после Рождества холода, скорее всего, отступят», — сказал руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, когда в столичном регионе ожидается последний в 2021 году сильный снегопад.