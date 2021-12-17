Вышел документальный фильм Life «100 лет Юрию Никулину»

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Информационный портал Life выпустил документальный фильм «100 лет Юрию Никулину».
Вышел документальный фильм Life «100 лет Юрию Никулину»
  • РИА Новости

В субботу, 18 декабря, исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. Авторы документального фильма расскажут подробности о жизни артиста, о том, почему он не поступил ни в один театральный вуз и почему не любил говорить о войне.

В фильме приняли участие сын артиста Максим Никулин, внуки Юрий и Максим Никулины, а также коллеги Никулина. Они поделились воспоминаниями об артисте, проанализировали его героев в кино.

Также в ленту вошли цирковые репризы и фрагменты из семейного архива.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в сети кинотеатров «Москино» проходят показы фильмов с участием народного артиста СССР Юрия Никулина по случаю празднования его 100-летия. Кинопоказы организованы в период с 14 по 21 декабря.

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