Вышел документальный фильм Life «100 лет Юрию Никулину»

Информационный портал Life выпустил документальный фильм «100 лет Юрию Никулину».

В субботу, 18 декабря, исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. Авторы документального фильма расскажут подробности о жизни артиста, о том, почему он не поступил ни в один театральный вуз и почему не любил говорить о войне.

В фильме приняли участие сын артиста Максим Никулин, внуки Юрий и Максим Никулины, а также коллеги Никулина. Они поделились воспоминаниями об артисте, проанализировали его героев в кино.

Также в ленту вошли цирковые репризы и фрагменты из семейного архива.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в сети кинотеатров «Москино» проходят показы фильмов с участием народного артиста СССР Юрия Никулина по случаю празднования его 100-летия. Кинопоказы организованы в период с 14 по 21 декабря.