Актриса Анттонен-Шестакова рассказала о работе в театре Джигарханяна

Короткая ссылка
Актриса Моряна Анттонен-Шестакова рассказала о работе в театре «Прогресс Сцена» Армена Джигарханяна.
Актриса Анттонен-Шестакова рассказала о работе в театре Джигарханяна
  • © moryashh
  • Instagram

«Я здесь играю в трёх спектаклях. «История любовная» режиссёра Виталия Салтыкова, совсем недавно его выпустили. «Балалайкин и Ко» Сергея Ишхановича Газарова, нашего худрука. И спектакль «Пигмалион», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, Газарову можно задать любые вопросы, на общих собраниях с труппой к нему полное доверие.

Как отметила Анттонен-Шестакова, в театр пришли семь новых артистов.

«У нас есть огромное желание работать. Старожилы театра к нам подтягиваются в этом стремлении. Мы делали концерт ко Дню города, и в нём участвовали не только молодые артисты, но и заслуженные. Общий подъём театра — он чувствуется», — добавила актриса.

Ранее художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом спектакле «Ретро» по пьесе Александра Галина. Спектакль, как отмечается, поставил режиссёр Василий Фёдоров для ветеранов театра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить