Актриса Анттонен-Шестакова рассказала о работе в театре Джигарханяна

Актриса Моряна Анттонен-Шестакова рассказала о работе в театре «Прогресс Сцена» Армена Джигарханяна.

«Я здесь играю в трёх спектаклях. «История любовная» режиссёра Виталия Салтыкова, совсем недавно его выпустили. «Балалайкин и Ко» Сергея Ишхановича Газарова, нашего худрука. И спектакль «Пигмалион», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, Газарову можно задать любые вопросы, на общих собраниях с труппой к нему полное доверие.

Как отметила Анттонен-Шестакова, в театр пришли семь новых артистов.

«У нас есть огромное желание работать. Старожилы театра к нам подтягиваются в этом стремлении. Мы делали концерт ко Дню города, и в нём участвовали не только молодые артисты, но и заслуженные. Общий подъём театра — он чувствуется», — добавила актриса.

Ранее художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом спектакле «Ретро» по пьесе Александра Галина. Спектакль, как отмечается, поставил режиссёр Василий Фёдоров для ветеранов театра.