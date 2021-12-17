В Подмосковье в наступившем зимнем сезоне будет работать около 450 катков

В Московской области будет работать около 450 катков в наступившем зимнем сезоне.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

«49 катков в Подмосковье будут с искусственным льдом», — уточнил глава ведомства Михаил Хайкин.

В частности, на коньках можно будет покататься в парке «Пехорка» в Балашихе, а также в парках «Патриот», «Раздолье» и The Rink в Одинцовском округе. В Химкинском сквере будет открыт каток «Юбилейный», в Королёве — «Космолёд» и другие объекты.

Ранее ФАН передавало, что в Москве начали работу более 150 катков с искусственным льдом.