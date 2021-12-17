В Краснодаре начала работу выставка «Формула света Константина Коровина»
- © пресс-служба музея имени Коваленко
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Экспозиция посвящена 160-летию со дня рождения художника и состоит из трёх частей.
В первой показаны работы учителей Коровина — Алексея Саврасова, Льва Каменева, Василия Поленова.
Вторая часть — это полотна самого Коровина. В этом же блоке можно увидеть произведения современников художника, его друзей и единомышленников.
В третьей части представлены произведения учеников Коровина.
Выставка открыта до 30 января 2022 года.
Как ранее сообщала НСН, 15 января 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя».