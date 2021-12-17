В Краснодаре начала работу выставка «Формула света Константина Коровина»

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В Краснодаре в пятницу, 17 декабря, начала работу выставка «Формула света Константина Коровина».
В Краснодаре начала работу выставка «Формула света Константина Коровина»
  • © пресс-служба музея имени Коваленко

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Экспозиция посвящена 160-летию со дня рождения художника и состоит из трёх частей.

В первой показаны работы учителей Коровина — Алексея Саврасова, Льва Каменева, Василия Поленова.

Вторая часть — это полотна самого Коровина. В этом же блоке можно увидеть произведения современников художника, его друзей и единомышленников.

В третьей части представлены произведения учеников Коровина.

Выставка открыта до 30 января 2022 года.

Как ранее сообщала НСН, 15 января 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя».

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