В Метеобюро Москвы рассказали, когда ожидается последний в 2021 году сильный снегопад

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичном регионе ожидается последний в 2021 году сильный снегопад.

«В ночь на воскресенье станет подмораживать: -5…-7 °С в ночные часы и -2…-4 °С — в дневные, по области до -6 °С. 19 декабря, в праздник Николая зимнего, будет довольно снежно. За это время выпадет 5—7 см осадков. Наверное, это будет последний сильный снегопад в году», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в понедельник температура воздуха будет по-прежнему понижаться. Во вторник в течение суток ожидается -17...-22 °С.

Как отметила Позднякова, не исключено, что в середине недели ночью будет -23…-28 °С, а днём — до -13…-18 °С.

«Если сейчас температура выше климатической нормы на 6 °С, то с середины недели она будет примерно на 10 °С ниже нормы», — добавила эксперт.

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