В Метеобюро Москвы рассказали, когда ожидается последний в 2021 году сильный снегопад

Короткая ссылка
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичном регионе ожидается последний в 2021 году сильный снегопад.
В Метеобюро Москвы рассказали, когда ожидается последний в 2021 году сильный снегопад
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В ночь на воскресенье станет подмораживать: -5…-7 °С в ночные часы и -2…-4 °С — в дневные, по области до -6 °С. 19 декабря, в праздник Николая зимнего, будет довольно снежно. За это время выпадет 5—7 см осадков. Наверное, это будет последний сильный снегопад в году», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в понедельник температура воздуха будет по-прежнему понижаться. Во вторник в течение суток ожидается -17...-22 °С.

Как отметила Позднякова, не исключено, что в середине недели ночью будет -23…-28 °С, а днём — до -13…-18 °С.

«Если сейчас температура выше климатической нормы на 6 °С, то с середины недели она будет примерно на 10 °С ниже нормы», — добавила эксперт.

Ранее URA.RU сообщало о резком похолодании в Тюменской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить