Метеоролог Тишковец прогнозирует «классическую русскую зиму» на Новый год

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует в России «классическую русскую зиму» на Новый год.

«Предновогодние дни, Новый год и праздники будут проходить в условиях русских морозов. Это будет умеренно морозная погода. Будет без слякоти, ледяных дождей и просто дождей, с хорошими сугробами 25—30 см, которые должны быть в Центральной России в конце января», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, февраль может оказаться аномально тёплым.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях зимы в России.