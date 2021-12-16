Метеоролог Тишковец прогнозирует «классическую русскую зиму» на Новый год

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует в России «классическую русскую зиму» на Новый год.
Метеоролог Тишковец прогнозирует «классическую русскую зиму» на Новый год
  • РИА Новости

«Предновогодние дни, Новый год и праздники будут проходить в условиях русских морозов. Это будет умеренно морозная погода. Будет без слякоти, ледяных дождей и просто дождей, с хорошими сугробами 25—30 см, которые должны быть в Центральной России в конце января», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, февраль может оказаться аномально тёплым.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях зимы в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить