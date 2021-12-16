На портале «Узнай Москву» пройдёт краеведческий диктант
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
«За всё время проведения в Москве краеведческого диктанта его участниками стали больше 6 тыс. человек. Это возможность проверить и одновременно расширить свои знания о культурно-историческом наследии города», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
По её словам, организаторы подготовили 20 вопросов.
Зачитывать задания будут актёры, режиссёры, ведущие, политические и общественные деятели, экскурсоводы, блогеры, в том числе Мария Киселёва, Илья Авербух, Михаил Швыдкой.
«Цель диктанта — заинтересовать участников и привлечь их к более глубокому изучению истории, архитектуры и топонимики столицы», — сказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на портале «Узнай Москву» появился маршрут по ВДНХ для детей.