На портале «Узнай Москву» пройдёт краеведческий диктант

На портале «Узнай Москву» пройдёт интеллектуальный краеведческий диктант. Ответить на вопросы «Московского кода» можно с 22 по 26 декабря.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«За всё время проведения в Москве краеведческого диктанта его участниками стали больше 6 тыс. человек. Это возможность проверить и одновременно расширить свои знания о культурно-историческом наследии города», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, организаторы подготовили 20 вопросов.

Зачитывать задания будут актёры, режиссёры, ведущие, политические и общественные деятели, экскурсоводы, блогеры, в том числе Мария Киселёва, Илья Авербух, Михаил Швыдкой.

«Цель диктанта — заинтересовать участников и привлечь их к более глубокому изучению истории, архитектуры и топонимики столицы», — сказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на портале «Узнай Москву» появился маршрут по ВДНХ для детей.