Онлайн-форум волонтёров культуры Москвы пройдёт 17—19 декабря

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Онлайн-форум волонтёров культуры Москвы состоится 17—19 декабря. Его программа включает обучающие занятия, тренинги и открытые встречи.
Онлайн-форум волонтёров культуры Москвы пройдёт 17—19 декабря
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Присоединиться к мероприятию приглашают не только добровольцев, но и всех, кого интересует эта тема. На форуме выступят деятели культуры, эксперты и лидеры волонтёрских объединений», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

По её словам, спикеры расскажут о многогранности современных культурных проектов и направлениях их поддержки со стороны добровольчества.

Программу «Волонтёры культуры Москвы» реализует ресурсный центр «Мосволонтёр» с 2021 года.

Ранее НСН сообщала, что более 180 волонтёров представили Москву на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

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