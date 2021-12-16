В Крыму предупредили об усилении ветра до 25 м/с

В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильный дождь и ветер.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, из-за прохождения холодного фронтального раздела 17 декабря и ночью 18 декабря возможны дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30—40 мм), а также сильные отложения мокрого снега.

Северо-западный ветер усилится до 15—20 м/с. Ночью 18 декабря возможны порывы до 25 м/с.

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