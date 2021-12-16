Киану Ривз рассказал о подготовке к съёмкам в новой «Матрице»

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Актёр Киану Ривз рассказал о подготовке к съёмкам в фильме «Матрица. Воскрешение».
Киану Ривз рассказал о подготовке к съёмкам в новой «Матрице»
  • Reuters

«Да, тут опять самое настоящее кунг-фу, и если сравнивать его с боями в трилогии, то тут стиль более жёсткий. Гораздо более жёсткий», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам актёра, его тренировал тот же тренер, что и 20 лет назад, — Тайгер Чен Ху.

«Как ни странно — вы этого в фильме не увидите, — в этот раз мы гораздо большее внимание на тренировках уделили ударам ногами. Но у меня они вышли не очень. Так что их в итоге в фильме просто нет», — сообщил Ривз.

Как отметил актёр, во время тренировок они делали разминку, растяжку, практиковали ушу с акцентом на удары ногами, после чего переходили к индивидуальной программе тренировок и отрабатывали хореографию боёв.

Ранее актриса Аня Тейлор-Джой в беседе с kp.ru сравнила съёмки в сериалах и кино.

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