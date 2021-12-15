Выставка «Рождественские истории» откроется 16 декабря в Краснодаре

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Выставка «Рождественские истории» откроется 16 декабря в Краснодарском художественном музее имени Коваленко.
Выставка «Рождественские истории» откроется 16 декабря в Краснодаре

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В экспозиции представлены антикварные куклы и игрушки времён царствования Николая II. Их восстанавливали по найденным в архивах и музеях фотографиям, описаниям в мемуарах и рисункам.

В частности, можно увидеть более 20 антикварных фарфоровых кукол XIX века, изготовленных на фабриках Франции и Германии, бумажных кукол Lady Betty Рафаэля Така, одежду и кукольные наборы посуды, созданные на рубеже XIX—XX веков.

Выставка открыта до 13 февраля.

Как ранее сообщала НСН, 15 января 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя».

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