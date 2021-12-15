В парках Москвы подготовили зимнюю программу выставок

Короткая ссылка
В столичных парках подготовили зимнюю программу выставок.
В парках Москвы подготовили зимнюю программу выставок
  • © Mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В частности, в саду «Эрмитаж» до 29 декабря можно увидеть фотосборник проекта «Внутренний свет 75+». С 30 декабря по 31 января там же пройдёт выставка «Путешествуйте дома. Русь Новгородская».

Таганский парк приглашает на выставку «203 дня и ночи обороны Москвы». Она доступна до 20 декабря. Также её можно увидеть на главной аллее парка «Фили» и парка «Красная Пресня».

В конце декабря в парке Сокольники начнёт работу выставка «Ёлка мечты», а с 5 января по 5 февраля в парке «Кузьминки» состоится выставка «Холодная красота заповедной России».

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали работу более 150 катков с искусственным льдом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить