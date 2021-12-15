В парках Москвы подготовили зимнюю программу выставок

В столичных парках подготовили зимнюю программу выставок.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В частности, в саду «Эрмитаж» до 29 декабря можно увидеть фотосборник проекта «Внутренний свет 75+». С 30 декабря по 31 января там же пройдёт выставка «Путешествуйте дома. Русь Новгородская».

Таганский парк приглашает на выставку «203 дня и ночи обороны Москвы». Она доступна до 20 декабря. Также её можно увидеть на главной аллее парка «Фили» и парка «Красная Пресня».

В конце декабря в парке Сокольники начнёт работу выставка «Ёлка мечты», а с 5 января по 5 февраля в парке «Кузьминки» состоится выставка «Холодная красота заповедной России».

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали работу более 150 катков с искусственным льдом.