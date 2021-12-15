Опрос: россияне рассказали о самых бесполезных покупках 2021 года

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос, в ходе которого россияне рассказали о самых бесполезных покупках 2021 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«В рейтинге самых бесполезных покупок 2021 года первое место — у одежды и обуви: 7% россиян, повинуясь минутному импульсу, совершили ненужные приобретения вроде панам, кроссовок, комбинезонов», — заявили в компании.

Покупку бытовой техники, в том числе блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов, посчитали бесполезной 4% респондентов.

Ещё 2% участников опроса разочарованы покупкой косметики и парфюмерии. По столько же респондентов считают бесполезной тратой автомобиль и новый телефон.

Как утверждают 44% опрошенных, они не совершали бесполезных покупок в 2021 году.

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