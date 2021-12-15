В Москве завершили реставрацию дома XIX века

В Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых — Волконских.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Здание, расположенное на Пречистенке, является объектом культурного наследия. Дом восстановили в рамках городской программы «1 рубль за 1 квадратный метр».

«С 2012 года на спецторгах реализовали 32 объекта культурного наследия. Реставрационные работы завершились уже на 20 объектах, из них на льготную ставку перешли 19, в том числе жилой дом Наумовых — Волконских на Пречистенке», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дом построен в начале XIX века. Это был деревянный особняк, который впоследствии расширили за счёт кирпичной пристройки. В 1926—2015 годах в здании размещалась детская библиотека имени Крупской.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге завершилась реставрация дачи графа Воронцова «Новознаменки».