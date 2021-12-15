В центре «Фобос» рассказали, от чего зависит качество прогноза погоды

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, от чего зависит качество прогноза.

«Тут человеческий фактор, конечно... Несмотря на мощнейшие технологические возможности, которые у нас выросли на порядок, человеческий фактор присутствует, как в любой специальности», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Тишковца, чтобы вырастить отличного инженера-синоптика, нужны годы. Как отметил эксперт, для этого требуется работа в поле, в разных климатических условиях и поясах.

Ранее Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.