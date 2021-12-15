В центре «Фобос» рассказали, от чего зависит качество прогноза погоды

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, от чего зависит качество прогноза.
В центре «Фобос» рассказали, от чего зависит качество прогноза погоды
  • РИА Новости

«Тут человеческий фактор, конечно... Несмотря на мощнейшие технологические возможности, которые у нас выросли на порядок, человеческий фактор присутствует, как в любой специальности», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Тишковца, чтобы вырастить отличного инженера-синоптика, нужны годы. Как отметил эксперт, для этого требуется работа в поле, в разных климатических условиях и поясах.

Ранее Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.

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