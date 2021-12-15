В Подмосковье откроется выставка работ Дмитрия Брюханова

В музейно-выставочном комплексе в Дмитрове 21 декабря откроется выставка работ художника и иллюстратора Дмитрия Брюханова.

Место было выбрано не случайно — много лет Брюханов жил в Дмитрове. В экспозицию войдут личные вещи художника, а также его иллюстрации к произведениям разных авторов, книжные издания и гравюры. Выставка продлится до 16 января 2022 года.

Дмитрий Брюханов начал рисовать ещё в детстве. В 1930-х он работал художником в редакции газеты «Большевистская смена» и других СМИ. В 1956 году была опубликована первая книга с работами Брюханова — «Сказки народов Северо-Востока». После этого он проиллюстрировал ещё ряд сказок.

В его творчестве прослеживается влияние фольклора якутов, чукчей и других народов России. Также художник работал над графическими рисунками, связанными с историей Чукотки. В 1965 году Дмитрий Брюханов стал заслуженным художником РСФСР.

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