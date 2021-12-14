Балерина Смирнова рассказала о программе Postscript

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова рассказала о программе Postscript, премьерные показы которой состоятся 11—13 января.

«Наша программа собрала в себе одних из лучших современных хореографов. Мне кажется, каждая крупная балетная компания мечтает иметь у себя спектакли Алексея Ратманского, Пола Лайтфута, Соль Леон, Сиди Ларби Шеркауи и Уэйна Макгрегора. За один вечер гости увидят четыре совершенно разных спектакля с участием артистов Большого театра», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Смирнова участвует в трёх балетах из четырёх, вошедших в программу. Как отметила балерина, во время подготовки стало понятно, что все четыре балета можно объединить темой дуэта — отношений между мужчиной и женщиной.

По словам артистки, в каждом балете пара помещена в разные обстоятельства и контекст: вышедшие из недр природы Фавн и Нимфа в балете «Фавн», инопланетный дуэт в балете McGregor + Mugler или помещённые в социальные перипетии две пары в балете Алексея Ратманского.

«Балетом Пола Лайтфута и Соль Леон Postscript, который дал название проекту, мы закрываем вечер. Этот спектакль автобиографичен для постановщиков, которые являются парой, — он отражает сложный момент разлада в их жизни», — пояснила Смирнова.

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