Соня Присс рассказала о своей героине в «Ёлках 8»

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Актриса Соня Присс рассказала о своей героине в фильме «Ёлки 8».
Соня Присс рассказала о своей героине в «Ёлках 8»
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«Мой персонаж Юля — провинциальная девочка, которая мечтает вырваться в Москву, посмотреть большой город, как там живут люди. Ей представляется такая возможность, но… в её родной Тюмени. Юля проходит некие испытания в нашей новелле», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, это близкая ей тема, поскольку она тоже из маленького города — из Кургана. Как пояснила Присс, Курган — областной центр, но по сравнению с Москвой он очень небольшой, поэтому свою героиню она понимает очень хорошо.

«У нас в новелле много тюменских достопримечательностей. Известные места, тюменцы сразу их узнают и будут этому рады. Например, горячие источники», — сообщила актриса.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН высказал мнение о фильме-мюзикле режиссёра Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

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