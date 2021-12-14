Хлебникова сообщила, что идёт на поправку

Российская певица Марина Хлебникова рассказала, что идёт на поправку.

Об этом она сообщила в аудиообращении к поклонникам, размещённом на её странице в Instagram.

«Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Как хорошо, что вы мне пишете! Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку», — рассказала певица.

Она отметила, что врачи ей в этом «очень помогают».

Ранее певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в квартире, перевели из реанимации в палату. Сообщалось, что её состояние стабилизируется.