Хлебникова сообщила, что идёт на поправку

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Российская певица Марина Хлебникова рассказала, что идёт на поправку.
Хлебникова сообщила, что идёт на поправку
  • @marina_hlebnikova_official
  • Instagram

Об этом она сообщила в аудиообращении к поклонникам, размещённом на её странице в Instagram.

«Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Как хорошо, что вы мне пишете! Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку», — рассказала певица.

Она отметила, что врачи ей в этом «очень помогают». 

Ранее певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в квартире, перевели из реанимации в палату. Сообщалось, что её состояние стабилизируется.

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