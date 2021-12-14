Гарик Сукачёв рассказал, какими проектами занимался в пандемию

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Музыкант Гарик Сукачёв рассказал, какими проектами занимался в пандемию.
Гарик Сукачёв рассказал, какими проектами занимался в пандемию
  • © Гарик Сукачёв
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«Нам удалось переформатироваться и запустить в производство сразу несколько кинопроектов. Первым сняли короткометражный фильм на песню «Разговор на остановке трамвая», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, вторая работа — клип на татарскую народную песню «Ай, былбылым» («Мой соловей»).

«Затем сняли «Тишину», «Пой, ветер» и «Помнишь». У нас ещё в работе два крупных проекта. Один из них — документальный фильм «Анархия», это съёмка моего же спектакля в театре «Современник». Сначала сделал видеоверсию, теперь будет полноценное кино», — сообщил музыкант.

Он отметил, что ещё один фильм посвящён известной болельщице ЦСКА, для картины было взято большое количество интервью, в том числе у Владислава Третьяка и Бориса Михайлова.

Ранее основатель группы «МультFильмы» Егор Тимофеев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о своих творческих планах.

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