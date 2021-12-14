Актёр Арнольд Шварценеггер рассказал о своих любимых персонажах.

«В качестве моего любимого героя боевиков сложно выбрать кого-то другого, кроме Терминатора. Именно он принёс мне известность в Голливуде, и это был первый фильм, в котором моё тело не было ключевым элементом моего образа», — цитирует актёра сайт «Аргументы и Факты».

По словам Шварценеггера, ему нравилось учиться вести себя как безжизненная машина-убийца, он даже научился не моргать во время съёмок, чтобы больше напоминать робота.

Как отметил актёр, комедии тоже приносят ему огромное удовольствие.

«Поэтому Джулиус из «Близнецов» очень близок моему сердцу, мне не терпится снова сыграть его в следующем году вместе с Дэнни Де Вито и Трейси Морганом в фильме «Тройняшки», — сообщил Шварценеггер.

Он добавил, что его критерии выбора проектов для участия не слишком изменились за время работы в кино.

«Может быть, за исключением того, что теперь я гораздо меньше стремлюсь работать только для себя. В Голливуде я добился всего, чего хотел, я чувствую, что мне некуда торопиться, как раньше. Но, если мне нравится проект и я чувствую, что он мне подходит, я берусь за него», — заключил актёр.

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