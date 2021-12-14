Актёр Том Холланд рассказал о главных качествах Человека-паука

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Актёр Том Холланд, сыгравший главную роль в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», рассказал, какими качествами необходимо обладать, чтобы стать Спайдерменом.
Актёр Том Холланд рассказал о главных качествах Человека-паука
  • AP

«Я отвечаю себе на этот вопрос так: суперсила Спайдермена — это Питер Паркер. И это потому, что главное свойство Питера Паркера — смирение, скромность. Питер Паркер — он, понимаете ли, не способен совершить зло, и именно это делает его непобедимым. Да, у него есть сверхъестественные способности, у него невероятная реакция. Но его особенность в том, что он поступает правильно. Всегда», — заявил Холланд в беседе с газетой «Известия».

По его словам, любой, у кого есть такое качество, может стать Человеком-пауком.

В качестве примера актёр привёл школьных учителей, которые бескорыстно помогают детям после уроков. В этом отношении он также упомянул врачей и медсестёр, буквально жертвующих себя медицине, чтобы их пациенты были здоровы.

«Сюда же я добавил бы пожарных — то есть людей, которые полностью отдают себя служению другим. Те, кто всегда на передовой, — настоящие, подлинные герои. Учителя, врачи и пожарные — это они Спайдермены», — заключил Холланд.

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