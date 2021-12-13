В Тюменской области ожидается резкое похолодание до -24 °С
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.
Прогнозируется переменная облачность.
«Ночью местами небольшой снег, изморозь, ветер западный, юго-западный 3—8 м/с, температура -14…-19 °С, при прояснении — до -24 °С», — заявили в ведомстве.
Днём небольшой снег, ветер юго-западный, южный 6—11 м/с. Температура воздуха составит -6...-11 °С, местами до -16 °С.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.