В Тюменской области ожидается резкое похолодание до -24 °С

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Во вторник в Тюменской области ожидается резкое похолодание. Если 13 декабря в регионе было -10...-12 °С, то 14 декабря возможно понижение температуры до -24 °С.
В Тюменской области ожидается резкое похолодание до -24 °С
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Прогнозируется переменная облачность.

«Ночью местами небольшой снег, изморозь, ветер западный, юго-западный 3—8 м/с, температура -14…-19 °С, при прояснении — до -24 °С», — заявили в ведомстве.

Днём небольшой снег, ветер юго-западный, южный 6—11 м/с. Температура воздуха составит -6...-11 °С, местами до -16 °С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.

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