В центре «Фобос» рассказали о погоде в столичном регионе на предстоящей неделе

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в столичном регионе на предстоящей неделе.
В центре «Фобос» рассказали о погоде в столичном регионе на предстоящей неделе
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«Характер погоды будет соответствовать климатической норме. Более того, может превышать её на 1—2 °С», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

До среды в дневное время ожидается -1...-3 °С, в середине недели возможно повышение температуры до -1...+1 °С.

В течение рабочих дней общее количество осадков окажется незначительным. По словам Синенкова, если снежный покров и увеличится, то на 1—2 см.

Ночью в Москве и Подмосковье 0...-6 °С. Ветер 3—8 м/с.

«Погода будет соответствовать понятию «мягкая зима», солнца, как и осадков, будет немного, столбики термометров покажут небольшой минус», — добавил эксперт.

Как ранее информировало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе на предстоящей рабочей неделе прогнозируется пасмурно-снежная холодная погода.

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