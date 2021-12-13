Актёр Крюков поделился воспоминаниями о Соловьёве

Актёр Константин Крюков поделился воспоминаниями о режиссёре Сергее Соловьёве.

«Он мне запомнился невероятно тонким, чувствующим, мудрым, очень активным человеком, который имел удивительное свойство добиваться своего независимо от того, что происходит в искусстве», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, это большая потеря для отечественного кинематографа, для всех поклонников авторского кино.

Со своей стороны, кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров в беседе с «Радио 1» назвал Соловьёва одной из самых значимых фигур в российском кино.

«Человек, открывший замечательную Татьяну Друбич. Человек, снявший два удивительных фильма про подростков «Сто дней после детства» и «Спасатель». А самые главные работы Сергея Соловьёва — «Асса» и «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», — сказал он.

Ранее стало известно, что народный артист России, кинорежиссёр, сценарист Сергей Соловьёв умер в возрасте 77 лет.