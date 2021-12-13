Людмила Савельева поделилась воспоминаниями о Сергее Соловьёве

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Актриса Людмила Савельева поделилась воспоминаниями о режиссёре Сергее Соловьёве.
Людмила Савельева поделилась воспоминаниями о Сергее Соловьёве
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Для меня он ещё живой. Для меня Сергей Соловьёв — как поэт в кинематографе. Очень и очень отличался от других режиссёров. Он очень был образован, он прекрасно знал музыку, живопись, литературу. Многосторонний человек», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, работать с Соловьёвым было очень интересно — прямо на площадке он мог что-то придумать.

Со своей стороны, актёр, художник и музыкант Сергей Бугаев, игравший в фильме «Асса», назвал режиссёра уникальной личностью.

«То, что он болел в последнее время, это всем известно, но всё равно очень тяжело, потому что казалось, что вроде бы всё стало улучшаться, одно время мы даже в шутку обсуждали, что куда-нибудь поедем, чтобы не сидеть ему в центре Москвы», — сообщил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как добавил Бугаев, уходят люди, замены которым нет.

Ранее стало известно, что народный артист России, кинорежиссёр, сценарист Сергей Соловьёв умер в возрасте 77 лет.

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