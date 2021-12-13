Отец Виктора Цоя выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Соловьёва

Роберт Цой, отец музыканта Виктора Цоя, выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Сергея Соловьёва.

«Очень соболезную, я его так уважал. У меня нет слов. Это был самый честный, самый порядочный человек на свете. Он одним из первых узнал и познал талант и гений Виктора Цоя. Это надо иметь очень большую прозорливость», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Со своей стороны, актриса Светлана Немоляева отметила, что режиссёр оставил прекрасное творческое наследие.

«Он снял много потрясающих фильмов: «Станционный смотритель», «Сто дней после детства» и, конечно, «Асса». Выражаю соболезнования всем его родным и близким. Сейчас какой-то страшный период, когда уходят лучшие», — цитирует Немоляеву «Петербургский дневник».

Ранее стало известно, что народный артист России, кинорежиссёр, сценарист Сергей Соловьёв умер в возрасте 77 лет.