Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.

«В течение недели грядёт потепление, которое вряд ли сможет уничтожить потенциал обосновавшейся зимы с мощными сугробами и холодами», — сообщил он.

При этом вечером 13 декабря снегопад в Москве достигнет максимума своей интенсивности.

Ожидается ухудшение видимости до 1000—1500 м, предупредил Тишковец.

Как ранее информировало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе на предстоящей рабочей неделе прогнозируется пасмурно-снежная холодная погода.