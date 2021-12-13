Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе
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«В течение недели грядёт потепление, которое вряд ли сможет уничтожить потенциал обосновавшейся зимы с мощными сугробами и холодами», — сообщил он.

При этом вечером 13 декабря снегопад в Москве достигнет максимума своей интенсивности. 

Ожидается ухудшение видимости до 1000—1500 м, предупредил Тишковец.

Как ранее информировало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе на предстоящей рабочей неделе прогнозируется пасмурно-снежная холодная погода.

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