Основатель группы «МультFильмы» Тимофеев рассказал о творческих планах

Основатель группы «МультFильмы» Егор Тимофеев рассказал о своих творческих планах.

«Материал для альбома уже есть, но к записи мы ещё не приступили. В сознании пластинка пока не уложилась», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда», уточнив, что альбом планируют выпустить к середине апреля 2022 года.

Как отметил Тимофеев, новая работа будет перекликаться по настроению с прошлыми хитами, но содержать несколько иные песни, поскольку музыканты собираются двигаться «в сторону эксперимента».

«Вероятно, альбом дополнят мультипликационные фильмы, созданные мною. Что будет в финале, неизвестно», — заключил он.

Ранее композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в интервью ФАН рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции повлияла на его жизнь.