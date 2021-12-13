Основатель группы «МультFильмы» Тимофеев рассказал о творческих планах
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«Материал для альбома уже есть, но к записи мы ещё не приступили. В сознании пластинка пока не уложилась», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда», уточнив, что альбом планируют выпустить к середине апреля 2022 года.
Как отметил Тимофеев, новая работа будет перекликаться по настроению с прошлыми хитами, но содержать несколько иные песни, поскольку музыканты собираются двигаться «в сторону эксперимента».
«Вероятно, альбом дополнят мультипликационные фильмы, созданные мною. Что будет в финале, неизвестно», — заключил он.
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