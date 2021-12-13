Лидер «Смысловых галлюцинаций» высказался о творчестве современных исполнителей

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец рассказал о своём отношении к творчеству современных исполнителей.

«Я вот это именно слушать не хочу. Или не в таком возрасте, или просто в другом мире нахожусь. Я понимаю, что молодёжь должна отрицать предыдущие поколения, чтобы шагать дальше. Но попса 90-х кажется интеллектуальной музыкой по сравнению с тем, что происходит сейчас», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Наряду с этим музыкант выразил мнение, что решение распустить «Смысловые галлюцинации» в 2016 году было правильным. Как отметил Бобунец, распад группы был неизбежен.

«К альбому «Песни трудных времён» уже сами музыканты группы не имели особо отношения. Студийная работа шла очень тяжело, мы годами не могли приступить к записи», — добавил он.

Ранее сообщалось, что композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в интервью ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.