Искусствовед Ферино-Пагден рассказала о выставке работ Тициана в Вене

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Искусствовед Сильвия Ферино-Пагден рассказала о выставке «Женщины глазами Тициана: красота — любовь — поэзия» в венском Музее истории искусств.
Искусствовед Ферино-Пагден рассказала о выставке работ Тициана в Вене
  • Reuters

«Прекрасных дам воспевали итальянские поэты ещё со времён Петрарки в XIV веке. Друг Тициана Пьетро Бембо, который возродил сонеты Петрарки, превозносил их совершенство: «В мире есть много прекрасного, но женщины затмевают всё на свете». Ценители связывали их красоту с красотой живописи, и если художнику удавался женский портрет, значит, он написал замечательную картину», — заявила Ферино-Пагден в беседе с газетой «Известия».

По её словам, лучшие из полотен на рассматриваемую тему были созданы Тицианом. Они веками служили источником вдохновения для европейских живописцев.

Как отметила искусствовед, Тициан запечатлел в своих работах целый мир, но выше всего в искусстве ставил женскую красоту.

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