В ЯНАО предупредили о холодной снежной погоде на предстоящей неделе

В Ямало-Ненецком автономном округе на предстоящей рабочей неделе прогнозируется пасмурно-снежная холодная погода.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сообщение Обь-Иртышского УГМС.

«В понедельник, 13 декабря, ожидается температура воздуха до -36 °С с выпадением местами осадков в виде снега, ветер юго-западный от 4—9 м/с», — заявили в УГМС.

При этом во вторник ожидается до -28 °С, а в среду — до -18 °С.

«Сила ветра составит до 10 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с», — заявили в УГМС.

Ранее сообщалось, что в ХМАО 14 декабря прогнозируется резкое похолодание до -39 °С.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.