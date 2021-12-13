В Гидрометцентре рассказали о самом тёплом дне в Москве на предстоящей неделе

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Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что самым тёплым днём на предстоящей неделе в российской столице будет 16 декабря. 
В Гидрометцентре рассказали о самом тёплом дне в Москве на предстоящей неделе
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

По словам Голубева, 16 декабря в Москве возможна плюсовая температура.

«Четверг будет наиболее тёплым. Здесь возможен даже переход температуры в сторону положительных значений. То есть примерно днём температура в Москве — 0…+2 °С, по области — -2…+3 °С», — сказал он.

Синоптик добавил, что ожидается юго-западный ветер, местами с порывами до 12 м/c. Он уточнил, что будет «довольно ветреная погода, но тёплая».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 10 декабря стала самой холодной в этом сезоне в Москве.

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