Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве.
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Он сообщил, что «декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода».

По его словам, «ударившие накануне аномальные холода в предстоящую неделю сменятся тёплым дыханием Атлантики, что не только вернёт температурные показатели в норму, но и превысит её».

«Впрочем, грядущее потепление не будет столь критичным и не сумеет уничтожить потенциал прочно обосновавшейся зимы с мощными сугробами и морозами, опережающими климатический календарь на целых 2-3 недели», — рассказал Тишковец.

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