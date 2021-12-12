Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве.

Он сообщил, что «декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода».

По его словам, «ударившие накануне аномальные холода в предстоящую неделю сменятся тёплым дыханием Атлантики, что не только вернёт температурные показатели в норму, но и превысит её».

«Впрочем, грядущее потепление не будет столь критичным и не сумеет уничтожить потенциал прочно обосновавшейся зимы с мощными сугробами и морозами, опережающими климатический календарь на целых 2-3 недели», — рассказал Тишковец.