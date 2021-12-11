Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Индонезии

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья Индонезии. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

globallookpress.com

Эпицентр подземных толчков был расположен в 300 км от острова Амбон. Очаг залегал на глубине 30 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано на востоке Турции.