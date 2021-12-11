Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Индонезии

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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья Индонезии. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Индонезии
  • globallookpress.com

Эпицентр подземных толчков был расположен в 300 км от острова Амбон.

Очаг залегал на глубине 30 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано на востоке Турции.

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