Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Индонезии
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья Индонезии. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
- globallookpress.com
Эпицентр подземных толчков был расположен в 300 км от острова Амбон.
Очаг залегал на глубине 30 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано на востоке Турции.
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