Актриса Виктория Романенко поделилась воспоминаниями о работе с Галиной Волчек

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Актриса Виктория Романенко поделилась воспоминаниями о работе с худруком театра «Современник» Галиной Волчек.
Актриса Виктория Романенко поделилась воспоминаниями о работе с Галиной Волчек
  • ©kino-teatr.ru

«Галина Борисовна взяла меня в театр, когда мне было 19 лет. Я сама к ней пришла, будучи студенткой четвёртого курса театрального института. Узнала, что она ищет Ирину в «Три сестры». Меня никто туда не звал, я сама отважилась пойти в «Современник». Мне сердце подсказало, и Волчек взяла меня к себе», — заявила Романенко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила актриса, Волчек проявила невероятную любовь, неравнодушие, материнское участие.

Ранее художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом спектакле «Ретро» по пьесе Александра Галина. Спектакль, как отмечается, поставил режиссёр Василий Фёдоров для ветеранов театра.

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