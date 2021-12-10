Стилист Дембикова прокомментировала выбор главного цвета 2022 года институтом Pantone

Стилист Лина Дембикова прокомментировала выбор главного цвета 2022 года американским институтом цвета Pantone.

«Было логично, что в какой-то момент, когда люди пережили кризисное состояние, два года находились в большом напряжении, всем максимально нужно творческое раскрытие. Людям хочется как-то расслабиться и думать не скованно и рационально, а чуть более творчески, может быть, инфантильно», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, это явление идеально передаёт лавандовый полупастельный оттенок.

Как считает Дембикова, это цвет творческого потенциала, энергии, самовыражения.

Эксперт напомнила, что чаще всего цвета Pantone находят своё отражение в интерьере, современном искусстве, графическом дизайне, дизайне упаковок.

Ранее стилист Владислав Лисовец в беседе с Общественной службой новостей рассказал о главных трендах конца 2021 года.