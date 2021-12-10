Фонд друзей балтийской нерпы выпустил на волю ещё одно животное

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил на волю в Ладогу последнюю подопечную в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает ФАН.

Животное прошло трёхмесячный курс реабилитации.

«Это было совершенно неожиданное для нас приобретение, обычно в это время животные в центр не попадают. Нерпа оказалась забавной. Нельзя сказать, что она очень предприимчивая или сообразительная, но всем она полюбилась», — заявил основатель фонда Вячеслав Алексеев.

По его словам, сотрудники волновались, что у берега будет лёд, поскольку это было бы опасно для животного.

Как отметил Алексеев, льдины, плававшие в воде, немного напугали нерпу, но через некоторое время она решилась нырнуть.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти за 15 лет работы в Фонде друзей балтийской нерпы вылечили и выпустили на волю более 150 животных.