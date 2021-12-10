Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о втором сезоне сериала «Ведьмак»

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих рассказала подробности о втором сезоне сериала «Ведьмак».

«Второй сезон основан на книге «Кровь эльфов», это первый полноценный роман саги о Ведьмаке. В этой книге есть целый ряд драгоценных образов, связанных с персонажами. Линии Геральта и Цири наконец-то объединились, теперь это такая история «отца» и «дочери», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, Цири тренируется и мечтает стать ведьмачкой, в воспитании девушки также участвуют Трисс и Йеннифэр.

Как отметила шоураннер, сюжет великолепный, но его было недостаточно, чтобы наполнить все эпизоды сезона, поэтому пришлось добавить новый сюжет, чтобы всё было стремительно и непредсказуемо.

«Второй сезон похож на локомотив, он очень быстрый, стремительный, мчится со страшной скоростью. Мне кажется, фанаты романов будут очень удивлены, когда обнаружат, сколько всего мы туда «упаковали», — добавила Лорен Шмидт Хиссрих.

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