Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о втором сезоне сериала «Ведьмак»

Короткая ссылка
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих рассказала подробности о втором сезоне сериала «Ведьмак».
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о втором сезоне сериала «Ведьмак»
  • © Photo by Rebecca Cabage/Invision/AP

«Второй сезон основан на книге «Кровь эльфов», это первый полноценный роман саги о Ведьмаке. В этой книге есть целый ряд драгоценных образов, связанных с персонажами. Линии Геральта и Цири наконец-то объединились, теперь это такая история «отца» и «дочери», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, Цири тренируется и мечтает стать ведьмачкой, в воспитании девушки также участвуют Трисс и Йеннифэр.

Как отметила шоураннер, сюжет великолепный, но его было недостаточно, чтобы наполнить все эпизоды сезона, поэтому пришлось добавить новый сюжет, чтобы всё было стремительно и непредсказуемо.

«Второй сезон похож на локомотив, он очень быстрый, стремительный, мчится со страшной скоростью. Мне кажется, фанаты романов будут очень удивлены, когда обнаружат, сколько всего мы туда «упаковали», — добавила Лорен Шмидт Хиссрих.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить