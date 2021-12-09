Работникам сферы культуры вручили медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода»

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Первый замминистра культуры Нижегородской области Наталья Суханова вручила медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода» работникам сферы культуры.
Работникам сферы культуры вручили медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода»
  • © Александр Воложанин / nnews.nnov.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Более 40 человек удостоены наград за многолетний вклад в развитие культуры.

Среди них — заслуженный артист России, артист Нижегородского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Блохин и директор Нижегородской государственной областной детской библиотеки имени Т.А. Мавриной Наталья Бочкарёва.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным жителям столицы.

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