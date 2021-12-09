В Ленобласти ожидаются ледяной дождь и морозы до -25 ˚С

В Ленинградской области ожидаются ледяной дождь и морозы.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В ночь на пятницу, 10 декабря, температура воздуха составит -13...-18 ˚С, местами до -22 ˚С и -25 ˚С.

Днём до -6...-11 ˚С, местами -16 ˚С.

Ночью существенных осадков не ожидается, к вечеру на западе местами возможна морось и ледяной дождь.

Ветер 2—7 м/с в ночное время, на западе 5—10 м/с. В дневное время скорость ветра составит 8—13 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 10 декабря в Курганской области может резко потеплеть до -8 °С. Отмечается, что в ночь на 8 декабря в регионе было до -26 °С.