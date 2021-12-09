Выставка Фешина открывается в Татарстане 10 декабря

Выставка казанского художника Николая Фешина открывается для посещения в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан в пятницу, 10 декабря.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Экспозиция приурочена к 140-летию живописца. Собственную коллекцию музея дополнили работы из Российской академии художеств, Русского музея и Научно-исследовательского музея при Академии художеств. Всего посетители смогут увидеть около 200 картин.

«Празднование юбилея Фешина началось с выставки в Третьяковской галерее в мае 2021 года», — заявила директор музея Розалия Нургалеева.

Она добавила, что в результате было принято решение сделать такую масштабную выставку и в Казани.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с телеканалом «360» рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая откроется 18 декабря в музее «Новый Иерусалим».