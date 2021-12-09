Синоптики предупредили о похолодании до -20 ˚С в Нижнем Новгороде

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В ближайшие дни в Нижнем Новгороде ожидается похолодание.
Синоптики предупредили о похолодании до -20 ˚С в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, в ночь на 10 декабря температура понизится до -17 ˚С и продержится на этом уровне в течение всей пятницы.

К субботе, 11 декабря, мороз усилится и достигнет -20 ˚С ночью, днём ожидается до -14 ˚С.

В воскресенье, 12 декабря, синоптики прогнозируют температуру около -11 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 10 декабря в Курганской области может резко потеплеть до -8 °С. Отмечается, что в ночь на 8 декабря в регионе было до -26 °С.

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