В «Мосфильме» планируют отреставрировать фильмы Тарковского

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В Министерстве культуры России прошло заседание рабочей группы по подготовке плана мероприятий в честь 90-летия со дня рождения режиссёра Андрея Тарковского, которое будет отмечаться в 2022 году.
В «Мосфильме» планируют отреставрировать фильмы Тарковского
  • © Кадр из фильма «Зеркало»

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Минкультуры.

Как заявил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, руководство студии планирует выпустить ряд отреставрированных картин в повторный прокат, а другие — бесплатно передать для трансляции на центральных телеканалах.

Уточняется, что «Мосфильм» владеет правами на такие ленты, как «Сталкер», «Солярис», «Иваново детство», «Андрей Рублёв».

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в сети кинотеатров «Москино» пройдут показы фильмов с участием народного артиста СССР Юрия Никулина по случаю празднования его 100-летия.

Кинопоказы пройдут в период с 14 по 21 декабря.

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